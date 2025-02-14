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Трамп учредил Совет по энергетическому доминированию США

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети Х.

Новую структуру, по словам Левитт, будут возглавлять министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что Трамп сегодня также подписал еще один указ, который направлен против обязательной вакцинации от коронавируса для учащихся в американских школах – учебные заведения, которые обязывают учеников ставить вакцину, лишатся федерального финансирования.

11 февраля «Ведомости» писали о серии новых указов Трампа, которые он подписал в последние недели. Они охватывают самые разные сферы – от мер по смягчению ограничений закона о борьбе с коррупцией за границей до разрешения на использование пластиковых трубочек. Также большой резонанс получил указ о введении пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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