Трамп учредил Совет по энергетическому доминированию США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети Х.
Новую структуру, по словам Левитт, будут возглавлять министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт.
Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что Трамп сегодня также подписал еще один указ, который направлен против обязательной вакцинации от коронавируса для учащихся в американских школах – учебные заведения, которые обязывают учеников ставить вакцину, лишатся федерального финансирования.
11 февраля «Ведомости» писали о серии новых указов Трампа, которые он подписал в последние недели. Они охватывают самые разные сферы – от мер по смягчению ограничений закона о борьбе с коррупцией за границей до разрешения на использование пластиковых трубочек. Также большой резонанс получил указ о введении пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.