Трамп учредил Совет по энергетическому доминированию США

11 февраля «Ведомости» писали о серии новых указов Трампа, которые он подписал в последние недели. Они охватывают самые разные сферы – от мер по смягчению ограничений закона о борьбе с коррупцией за границей до разрешения на использование пластиковых трубочек. Также большой резонанс получил указ о введении пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.