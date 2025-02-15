В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на выборах президента Абхазии завершилось. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
В 20:00 закрылись все 152 избирательных участка в стране и два участка на территории России – в Москве и Черкесске. ЦИК приступил к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут известны 16 февраля.
Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила более 55%. Центризбирком признал выборы состоявшимися. Кандидатами на должность президента были заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии.