Politico: официальные лица США отправляются в Саудовскую Аравию на переговоры

Детали встречи и список ее участников еще прорабатываются, но собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из источников агентства, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.