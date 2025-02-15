Politico: официальные лица США отправляются в Саудовскую Аравию на переговоры
Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа направляются в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров с российскими и украинскими представителями, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.
Советник по национальной безопасности Майк Уолтц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, пишет издание, цитируя республиканского законодателя и двух чиновников США, знакомых с планами. Специальный посланник по переговорам между Россией и Украиной, отставной генерал Кит Келлог, не будет присутствовать на встрече, сообщила газета.
Источники также сообщили изданию, что на переговорах не будет представителей европейских стран.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные представители США и России проведут переговоры на следующей неделе в Саудовской Аравии и обсудят возможную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Трампа в конце февраля.
Детали встречи и список ее участников еще прорабатываются, но собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из источников агентства, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи.
14 февраля Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.