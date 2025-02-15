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Politico: официальные лица США отправляются в Саудовскую Аравию на переговоры

Ведомости

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа направляются в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров с российскими и украинскими представителями, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, пишет издание, цитируя республиканского законодателя и двух чиновников США, знакомых с планами. Специальный посланник по переговорам между Россией и Украиной, отставной генерал Кит Келлог, не будет присутствовать на встрече, сообщила газета.

Источники также сообщили изданию, что на переговорах не будет представителей европейских стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные представители США и России проведут переговоры на следующей неделе в Саудовской Аравии и обсудят возможную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Трампа в конце февраля.

Детали встречи и список ее участников еще прорабатываются, но собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из источников агентства, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.

12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи.

14 февраля Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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