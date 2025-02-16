При взрыве у кафе в Николаеве погибли трое военных
В результате взрыва недалеко от заведения общепита в Николаеве погибли трое военных, сообщает «РБК-Украина».
Взрыв в центре Николаева произошел 14 февраля. Сообщалось о гибели двух человек, еще восемь получили ранения. 16 февраля число жертв увеличилось до трех. Все погибшие – военные центра противоминной деятельности: Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык, сообщили в пресс-службе центра.
Издание «Страна» писало, что взрыв произошел после того, как женщина с сумкой приблизилась к группе военных.
В августе прошлого года неизвестные подожгли военный микроавтобус в Киеве, писала «Страна». В том же месяце издание сообщило о заявлении Службы безопасности Украины (СБУ), в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей.