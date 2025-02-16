При взрыве у кафе в Николаеве погибли трое военных

В августе прошлого года неизвестные подожгли военный микроавтобус в Киеве, писала «Страна». В том же месяце издание сообщило о заявлении Службы безопасности Украины (СБУ), в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей.