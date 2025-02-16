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При взрыве у кафе в Николаеве погибли трое военных

Ведомости

В результате взрыва недалеко от заведения общепита в Николаеве погибли трое военных, сообщает «РБК-Украина».

Взрыв в центре Николаева произошел 14 февраля. Сообщалось о гибели двух человек, еще восемь получили ранения. 16 февраля число жертв увеличилось до трех. Все погибшие – военные центра противоминной деятельности: Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык, сообщили в пресс-службе центра.

Издание «Страна» писало, что взрыв произошел после того, как женщина с сумкой приблизилась к группе военных.

В августе прошлого года неизвестные подожгли военный микроавтобус в Киеве, писала «Страна». В том же месяце издание сообщило о заявлении Службы безопасности Украины (СБУ), в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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