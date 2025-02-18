Песков: послание Путина Федеральному собранию не будет привязано к переговорам
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию посвящено, главным образом, внутриполитическим событиям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, оно не будет привязано к переговорами с США.
«Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет развернутую международную часть», – заявил представитель Кремля.
18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры, в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече присутствуют глава РФПИ Дмитриев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии 14 февраля, спустя два дня после полуторачасового телефонного разговора с Путиным.