Келлог встретился с Зеленским в Киеве

Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».