Келлог встретился с Зеленским в Киеве
Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает «РБК-Украина».
После встречи планировалось общение с прессой, но мероприятие было отменено, следует из сообщения.
До встречи с Зеленским Келлог провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и спецслужб.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».