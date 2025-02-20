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Келлог встретился с Зеленским в Киеве

Ведомости

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает «РБК-Украина».

После встречи планировалось общение с прессой, но мероприятие было отменено, следует из сообщения.

До встречи с Зеленским Келлог провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и спецслужб.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.

Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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