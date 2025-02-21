Захарова пошутила над Макроном за демонстрацию карты Украины «вверх тормашками»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на ролик президента Франции Эммануэля Макрона с перевернутой картой Украины.
Ролик с французским лидером, держащим карту Украины вверх ногами, вышел в прямом эфире на канале BFM TV. Политик высказал мнение, что у Украины не получится вернуть потерянные территории военным путем.
«Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план «нанести России стратегическое поражение» реализован вверх тормашками и все перевернуто с ног на голову», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также оценила комментарий ее подписчика о главе МИД ФРГ Анналене Бербок. Кто-то остроумно написал: «Придет Бербок и все исправит – крутанет на 360 градусов».
Это был намек на недавнюю оговорку немецкого министра, которая призвала Москву «сделать мир счастливым» и изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, чиновница хотела сказать о развороте на 180 градусов.
Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства комментировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удивившийся такими познаниями Бербок в геометрии. Он пояснил, что Россия будет продолжать придерживаться своей позиции.