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Захарова пошутила над Макроном за демонстрацию карты Украины «вверх тормашками»

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на ролик президента Франции Эммануэля Макрона с перевернутой картой Украины.

Ролик с французским лидером, держащим карту Украины вверх ногами, вышел в прямом эфире на канале BFM TV. Политик высказал мнение, что у Украины не получится вернуть потерянные территории военным путем.

«Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план «нанести России стратегическое поражение» реализован вверх тормашками и все перевернуто с ног на голову», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также оценила комментарий ее подписчика о главе МИД ФРГ Анналене Бербок. Кто-то остроумно написал: «Придет Бербок и все исправит – крутанет на 360 градусов».

Это был намек на недавнюю оговорку немецкого министра, которая призвала Москву «сделать мир счастливым» и изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, чиновница хотела сказать о развороте на 180 градусов.

Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства комментировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удивившийся такими познаниями Бербок в геометрии. Он пояснил, что Россия будет продолжать придерживаться своей позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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