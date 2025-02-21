Путин поручил обеспечить выполнение нацпроектов в Крыму

Кабмин в январе 2022 г., до начала спецоперации на Украине, утвердил новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя, которая заменила действующую целевую программу до 2025 г. Среди новых целей крымской госпрограммы – создание комфортных условий для 2,5 млн населения полуострова к 2025 г. и достижение объема инвестиций в основной капитал на уровне 142 900 руб. на душу населения. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре 2023 г. заявил, что реализация госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря попытки транспортной блокады с Крымским мостом.