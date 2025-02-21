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Путин поручил обеспечить выполнение нацпроектов в Крыму

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выполнение национальных проектов в Крыму и Севастополе на уровне не ниже среднероссийского. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Обеспечить участие Республики Крым и Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов», – говорится в поручении по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития регионов.

Правительство РФ должно представить доклад о проделанной работе к 25 декабря этого года.

Кабмин в январе 2022 г., до начала спецоперации на Украине, утвердил новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя, которая заменила действующую целевую программу до 2025 г. Среди новых целей крымской госпрограммы – создание комфортных условий для 2,5 млн населения полуострова к 2025 г. и достижение объема инвестиций в основной капитал на уровне 142 900 руб. на душу населения. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре 2023 г. заявил, что реализация госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря попытки транспортной блокады с Крымским мостом.

В июле 2023 г. кабинет министров выделил из резервного фонда более 2,5 млрд руб. на поддержку туристической индустрии Крыма и города Севастополя. Финансирование было направлено на поддержку крымских и севастопольских организаций и предпринимателей, работающих в сфере туризма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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