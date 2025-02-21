Путин поручил обеспечить выполнение нацпроектов в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выполнение национальных проектов в Крыму и Севастополе на уровне не ниже среднероссийского. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.
«Обеспечить участие Республики Крым и Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов Российской Федерации среднероссийских значений показателей таких проектов», – говорится в поручении по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития регионов.
Правительство РФ должно представить доклад о проделанной работе к 25 декабря этого года.
Кабмин в январе 2022 г., до начала спецоперации на Украине, утвердил новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя, которая заменила действующую целевую программу до 2025 г. Среди новых целей крымской госпрограммы – создание комфортных условий для 2,5 млн населения полуострова к 2025 г. и достижение объема инвестиций в основной капитал на уровне 142 900 руб. на душу населения. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре 2023 г. заявил, что реализация госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря попытки транспортной блокады с Крымским мостом.
В июле 2023 г. кабинет министров выделил из резервного фонда более 2,5 млрд руб. на поддержку туристической индустрии Крыма и города Севастополя. Финансирование было направлено на поддержку крымских и севастопольских организаций и предпринимателей, работающих в сфере туризма.