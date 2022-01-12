Правительство утвердило новую госпрограмму развития Крыма и Севастополя
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя, которая заменила действующую целевую программу до 2025 г.
Структурно документ, разработанный Минэкономразвития, разделен на две части — проектную, которая предполагает достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов, и процессную (постоянные мероприятия).
Среди новых целей крымской госпрограммы — создание комфортных условий для 2,5 млн населения полуострова к 2025 г. и достижение объема инвестиций в основной капитал на уровне 142 900 руб. на душу населения. Кроме этого, уровень безработицы должен сократиться до 4,9%. Особый акцент сделан на развитии свободных экономических зон (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Согласно прогнозу, к 2025 г. удельные капитальные вложения участников СЭЗ составят 71,4 млн руб. на одного резидента.
Также госпрограмма учитывает предложения правительств регионов Крыма по опережающему строительству объектов дорожного и коммунального хозяйства. Они предполагают перераспределение средств федерального бюджета с 2024 на 2022–2023 гг.
С 1 января правительство досрочно прекратило реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», предложив вместо нее новую госпрограмму социально-экономического развития полуострова. По состоянию на конец декабря ФЦП в Крыму была исполнена на 99,3%, неосвоенными остались 239 млн руб.
Председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко назвал утвержденный Мишустиным документ «качественной эволюцией» предыдущей программы, в частности из-за того, что в ней сформулированы новые целевые показатели.
Президент Владимир Путин в марте прошлого года поставил задачу к 2025 г. достичь объема частных инвестиций в экономику Крыма на уровне не менее одного триллиона рублей. В этот же срок регион должен выйти на 10 млн туристов в год.