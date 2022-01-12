Правительство утвердило новую госпрограмму развития Крыма и Севастополя

Среди новых целей крымской госпрограммы — создание комфортных условий для 2,5 млн населения полуострова к 2025 г. и достижение объема инвестиций в основной капитал на уровне 142 900 руб. на душу населения. Кроме этого, уровень безработицы должен сократиться до 4,9%. Особый акцент сделан на развитии свободных экономических зон (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Согласно прогнозу, к 2025 г. удельные капитальные вложения участников СЭЗ составят 71,4 млн руб. на одного резидента.