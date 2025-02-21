Захарова удивилась словам Бербок об усилении давления на США

Захарова намекнула на резонансное заявление немецкого министра, которая призвала Россию изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, она имела в виду поворот на 180 градусов. В этом случае речь шла бы о радикальном изменении позиции. Однако в итоге Бербок своим высказыванием побудила Кремль продолжать придерживаться текущего курса.