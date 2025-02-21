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Захарова удивилась словам Бербок об усилении давления на США

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок об усилении давления на США.

Бербок, выступая на предвыборном мероприятии в Потсдаме, призвала Европу усилить давление на Америку после переговоров с Россией по украинскому вопросу.

«Мы усилим давление на американцев, дав понять, что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы», – сказала глава МИД Германии (цитата по Tagesspiegel).

Бербок напомнила, что в 2022 г. спецоперацию назвали поворотным моментом. Теперь, по ее мнению, нужен еще один поворотный момент ради мира.

Захарова же задалась после этих слов целым рядом вопросов. Первый: «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?». Также представитель МИД РФ напомнила, что на территории Германии сейчас размещены 30 000 американских военных.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством, а немецкий бизнес сейчас обескровлен после подрыва ниток газопроводов «Северный поток».

«Первый «слом эпох» уже «избавил» немцев от благополучной жизни, – написала Захарова в своем Telegram-канале. – Страшно представить от чего избавит второй. C другой стороны, дословно Zeitenwende означает «поворот времени». Может, Бербок имела в виду свои коронные 360 градусов?».

Захарова намекнула на резонансное заявление немецкого министра, которая призвала Россию изменить свою позицию на 360 градусов. Вероятно, она имела в виду поворот на 180 градусов. В этом случае речь шла бы о радикальном изменении позиции. Однако в итоге Бербок своим высказыванием побудила Кремль продолжать придерживаться текущего курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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