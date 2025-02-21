Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев в США

До этого Трамп уже отменил мораторий на применение смертной казни в федеральных уголовных делах, который был установлен предыдущей администрацией. В настоящее время 27 штатов допускают возможность назначения высшей меры наказания, которую прокуроры могут требовать по делам, связанным с тяжкими уголовными преступлениями.