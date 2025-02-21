Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев в США
Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов разработать законы, которые позволят вводить смертную казнь для наркоторговцев.
«Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков», – пояснил американский лидер на рабочей встрече с форумом губернаторов (цитата по РИА Новости).
До этого Трамп уже отменил мораторий на применение смертной казни в федеральных уголовных делах, который был установлен предыдущей администрацией. В настоящее время 27 штатов допускают возможность назначения высшей меры наказания, которую прокуроры могут требовать по делам, связанным с тяжкими уголовными преступлениями.
В декабре 2024 г. бывший президент страны Джо Байден смягчил приговоры 37 людям, осужденным на смертную казнь. Все они получили пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.