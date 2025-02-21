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Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов разработать законы, которые позволят вводить смертную казнь для наркоторговцев.

«Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков», – пояснил американский лидер на рабочей встрече с форумом губернаторов (цитата по РИА Новости).

До этого Трамп уже отменил мораторий на применение смертной казни в федеральных уголовных делах, который был установлен предыдущей администрацией. В настоящее время 27 штатов допускают возможность назначения высшей меры наказания, которую прокуроры могут требовать по делам, связанным с тяжкими уголовными преступлениями.

В декабре 2024 г. бывший президент страны Джо Байден смягчил приговоры 37 людям, осужденным на смертную казнь. Все они получили пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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