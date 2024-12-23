Байден смягчил наказание 37 приговоренным к смертной казни жителям
Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 лиц, приговоренных к смертной казни, изменив приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Байден считает, что Америка должна перестать применять смертную казнь на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти. Когда действующий президент вступил в должность, администрация Байдена ввела мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Сегодняшние действия не позволят следующей администрации избранного американского лидера Дональда Трампа привести в исполнение эти приговоры, указывается в сообщении.
Associated press пишет, что таким образом приговор к смертной казни не смягчен Джохару Царнаеву, осужденному на смертную казнь за организацию теракта во время Бостонского марафона в 2013 г., Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев во время стрельбы в церкви Чарлстона в 2015 г. и Роберту Бауэрсу, который устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 г.
12 декабря Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговоры почти 1500 лицам, которые были помещены под домашний арест во время пандемии COVID-19. Отмечалось, что это стало крупнейшим однодневным помилованием в современной истории США.