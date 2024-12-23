Байден смягчил наказание 37 приговоренным к смертной казни жителям

Associated press пишет, что таким образом приговор к смертной казни не смягчен Джохару Царнаеву, осужденному на смертную казнь за организацию теракта во время Бостонского марафона в 2013 г., Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев во время стрельбы в церкви Чарлстона в 2015 г. и Роберту Бауэрсу, который устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 г.