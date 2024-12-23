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Байден смягчил наказание 37 приговоренным к смертной казни жителям

Ведомости

Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 лиц, приговоренных к смертной казни, изменив приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден считает, что Америка должна перестать применять смертную казнь на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти. Когда действующий президент вступил в должность, администрация Байдена ввела мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Сегодняшние действия не позволят следующей администрации избранного американского лидера Дональда Трампа привести в исполнение эти приговоры, указывается в сообщении.

Associated press пишет, что таким образом приговор к смертной казни не смягчен Джохару Царнаеву, осужденному на смертную казнь за организацию теракта во время Бостонского марафона в 2013 г., Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев во время стрельбы в церкви Чарлстона в 2015 г. и Роберту Бауэрсу, который устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 г.

12 декабря Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговоры почти 1500 лицам, которые были помещены под домашний арест во время пандемии COVID-19. Отмечалось, что это стало крупнейшим однодневным помилованием в современной истории США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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