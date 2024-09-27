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В США провели вторую в истории казнь с помощью азота

Ведомости

В штате Алабама в США второй раз в истории казнили осужденного за убийство трех человек мужчину с помощью азотной гипоксии. Об этом сообщило Associated Press.

По данным агентства, 59-летний Алан Юджин Миллер был объявлен мертвым 26 сентября в 18:38 по местному времени (27 сентября в 2:38 мск). В последнем слове Миллер сказал, что «не сделал ничего, чтобы оказаться здесь», но свидетели на суде подтвердили его виновность.

Миллера признали виновным в убийстве трех человек в 1999 г. В 2022 г. приговор о смертной казни пытались исполнить при помощи инъекции, но не смогли найти вену для введения препарата. Губернатор Алабамы Кей Айви рассказал, что Миллер сам выбрал метод казни с помощью азота.

Впервые казнь с помощью азотной гипоксии провели в штате Алабама в США 26 января. Кеннет Юджин Смит был осужден за заказное убийство жены проповедника Элизабет Сеннетт в 1988 г. в штате Алабама.

Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена в трех штатах – Алабаме, Оклахоме и Миссисипи. Власти Алабамы разрешили казнь с помощью азота в 2018 г. на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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