В США провели вторую в истории казнь с помощью азота
В штате Алабама в США второй раз в истории казнили осужденного за убийство трех человек мужчину с помощью азотной гипоксии. Об этом сообщило Associated Press.
По данным агентства, 59-летний Алан Юджин Миллер был объявлен мертвым 26 сентября в 18:38 по местному времени (27 сентября в 2:38 мск). В последнем слове Миллер сказал, что «не сделал ничего, чтобы оказаться здесь», но свидетели на суде подтвердили его виновность.
Миллера признали виновным в убийстве трех человек в 1999 г. В 2022 г. приговор о смертной казни пытались исполнить при помощи инъекции, но не смогли найти вену для введения препарата. Губернатор Алабамы Кей Айви рассказал, что Миллер сам выбрал метод казни с помощью азота.
Впервые казнь с помощью азотной гипоксии провели в штате Алабама в США 26 января. Кеннет Юджин Смит был осужден за заказное убийство жены проповедника Элизабет Сеннетт в 1988 г. в штате Алабама.
Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена в трех штатах – Алабаме, Оклахоме и Миссисипи. Власти Алабамы разрешили казнь с помощью азота в 2018 г. на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.