В США провели вторую в истории казнь с помощью азота

По данным агентства, 59-летний Алан Юджин Миллер был объявлен мертвым 26 сентября в 18:38 по местному времени (27 сентября в 2:38 мск). В последнем слове Миллер сказал, что «не сделал ничего, чтобы оказаться здесь», но свидетели на суде подтвердили его виновность.