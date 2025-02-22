США хотят ввести пошлины на импортные автомобили со 2 апреля

7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Он пояснял, что это решение было принято в рамках борьбы с распространением синтетических опиоидов. 15 февраля американский лидер сообщил о введении рекордного объема торговых пошлин против Китая. Эти меры затронули товары на сумму $600 млрд. По словам Трампа, Китай не предпринимает достаточных усилий для прекращения нелегальных поставок синтетических наркотиков в США.