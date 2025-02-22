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США хотят ввести пошлины на импортные автомобили со 2 апреля

Ведомости

США хотят ввести пошлины в 25% на иностранные автомобили. Об этом заявил на встрече с губернаторами штатов американский президент Дональд Трамп.

По словам лидера США, изначально он хотел ввести пошлины 1 апреля. Но потом решил, что не стоит этого делать в День смеха. Поэтому решили перенести введение меры на 2 апреля.

«Выждать один день влетит нам в копеечку», – пояснил Трамп (цитата по ТАСС).

7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Он пояснял, что это решение было принято в рамках борьбы с распространением синтетических опиоидов. 15 февраля американский лидер сообщил о введении рекордного объема торговых пошлин против Китая. Эти меры затронули товары на сумму $600 млрд. По словам Трампа, Китай не предпринимает достаточных усилий для прекращения нелегальных поставок синтетических наркотиков в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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