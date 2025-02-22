США хотят ввести пошлины на импортные автомобили со 2 апреля
США хотят ввести пошлины в 25% на иностранные автомобили. Об этом заявил на встрече с губернаторами штатов американский президент Дональд Трамп.
По словам лидера США, изначально он хотел ввести пошлины 1 апреля. Но потом решил, что не стоит этого делать в День смеха. Поэтому решили перенести введение меры на 2 апреля.
7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Он пояснял, что это решение было принято в рамках борьбы с распространением синтетических опиоидов. 15 февраля американский лидер сообщил о введении рекордного объема торговых пошлин против Китая. Эти меры затронули товары на сумму $600 млрд. По словам Трампа, Китай не предпринимает достаточных усилий для прекращения нелегальных поставок синтетических наркотиков в США.