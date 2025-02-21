Бессент выразил вице-премьеру Китая озабоченность торговым дисбалансом
Министр финансов США Скотт Бессент провел первый телефонный разговор с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, в ходе которого выразил обеспокоенность экономической политикой Пекина и торговым дисбалансом в пользу КНР, сообщил американский минфин.
«Министр Бессент выразил серьезную озабоченность по поводу усилий КНР по борьбе с наркотрафиком, экономическим дисбалансом и недобросовестной политики, а также подчеркнул приверженность администрации проведению торговой и экономической политики, защищающей американскую экономику, американских рабочих и национальную безопасность», – говорится в релизе.
Минфин добавил, что звонок был проведен с целью обмена мнениями о двусторонних экономических отношениях.
7 февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов. 15 февраля американский лидер заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин – они коснулись поставок товаров на $600 млрд. По его словам, Пекин не предпринимает достаточных мер для того, чтобы остановить нелегальные поставки синтетических наркотиков в США.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, но впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. В качестве ответной меры Пекин ввел дополнительные пошлины на импортируемые из США энергоресурсы: 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% – на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы.