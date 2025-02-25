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Свыше 30 участников «Времени героев» вошли в советы аналогов проекта в регионах

Ведомости

Более 30 участников проекта «Время героев» стали членами общественных советов аналогов программы в российских регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального проекта.

В российских регионах по инициативе президента РФ Владимира Путина начинают работать кадровые программы для участников и ветеранов спецоперации. Слушатели «Времени героев» участвуют в работе региональных аналогов, многие из них становятся членами общественных советов, указали в проекте.

В частности, Герой России, заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев вошел в общественный совет программы «Герои Оренбуржья», сенатор Алексей Кондратьев включен в совет «Курск. Герои», председатель комитета заксобрания Севастополя по законодательству и поддержке участников СВО Роман Кулаков – в совет «Севастополь – Город Героев».

14 декабря 2024 г. Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости расширить федеральный проект «Время героев» на регионы. Он отметил, что он уже есть в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ставропольском крае.

На федеральной программе «Время героев» продолжают обучение 83 человека – оно рассчитано на два года. Кроме того, завершился прием заявок на второй поток, проводится отбор участников. Обучение начнется летом. Главной целью проекта является подготовка опытных руководителей из числа военных для работы в государственных и муниципальных органах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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