Свыше 30 участников «Времени героев» вошли в советы аналогов проекта в регионах
Более 30 участников проекта «Время героев» стали членами общественных советов аналогов программы в российских регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального проекта.
В российских регионах по инициативе президента РФ Владимира Путина начинают работать кадровые программы для участников и ветеранов спецоперации. Слушатели «Времени героев» участвуют в работе региональных аналогов, многие из них становятся членами общественных советов, указали в проекте.
В частности, Герой России, заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев вошел в общественный совет программы «Герои Оренбуржья», сенатор Алексей Кондратьев включен в совет «Курск. Герои», председатель комитета заксобрания Севастополя по законодательству и поддержке участников СВО Роман Кулаков – в совет «Севастополь – Город Героев».
14 декабря 2024 г. Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости расширить федеральный проект «Время героев» на регионы. Он отметил, что он уже есть в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ставропольском крае.
На федеральной программе «Время героев» продолжают обучение 83 человека – оно рассчитано на два года. Кроме того, завершился прием заявок на второй поток, проводится отбор участников. Обучение начнется летом. Главной целью проекта является подготовка опытных руководителей из числа военных для работы в государственных и муниципальных органах.