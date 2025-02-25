Свыше 30 участников «Времени героев» вошли в советы аналогов проекта в регионах

На федеральной программе «Время героев» продолжают обучение 83 человека – оно рассчитано на два года. Кроме того, завершился прием заявок на второй поток, проводится отбор участников. Обучение начнется летом. Главной целью проекта является подготовка опытных руководителей из числа военных для работы в государственных и муниципальных органах.