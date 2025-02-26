Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили сотрудничество России и Сербии
Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Об этом лидер республики сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его словам, в ходе «открытого и дружеского» разговора с послом обсуждались все важные аспекты сотрудничества Сербии и РФ, актуальные международные события и роли двух стран в новом геополитическом контексте.
«Мы обсудили и такие срочные вопросы, как оптимальные решения для NIS [Naftna Industrija Srbije, сербская нефтегазовая компания] и новые формы дальнейшего сотрудничества в свете растущего давления на мировой энергетический рынок», – написал Вучич.
В посольстве России в Сербии рассказали «Ведомостям», что встреча была плановой. На ней состоялась «сверка часов» по актуальным сюжетам как двустороннего сотрудничества, так и международной повестки дня.
24 февраля Белград был в числе тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает действия РФ. Позже Вучич в эфире Happy TV заявил, что Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке и стране следовало воздержаться от голосования. Он извинился перед гражданами и сказал, что сожалеет об этом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 февраля на брифинге сообщил, что в Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией антироссийской резолюции по Украине и оперативные извинения Вучича импонируют Москве.