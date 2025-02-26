Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили сотрудничество России и Сербии

24 февраля Белград был в числе тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает действия РФ. Позже Вучич в эфире Happy TV заявил, что Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке и стране следовало воздержаться от голосования. Он извинился перед гражданами и сказал, что сожалеет об этом.