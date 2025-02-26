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Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили сотрудничество России и Сербии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Об этом лидер республики сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, в ходе «открытого и дружеского» разговора с послом обсуждались все важные аспекты сотрудничества Сербии и РФ, актуальные международные события и роли двух стран в новом геополитическом контексте.

«Мы обсудили и такие срочные вопросы, как оптимальные решения для NIS [Naftna Industrija Srbije, сербская нефтегазовая компания] и новые формы дальнейшего сотрудничества в свете растущего давления на мировой энергетический рынок», – написал Вучич. 

В посольстве России в Сербии рассказали «Ведомостям», что встреча была плановой. На ней состоялась «сверка часов» по актуальным сюжетам как двустороннего сотрудничества, так и международной повестки дня.

24 февраля Белград был в числе тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает действия РФ. Позже Вучич в эфире Happy TV заявил, что Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке и стране следовало воздержаться от голосования. Он извинился перед гражданами и сказал, что сожалеет об этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 февраля на брифинге сообщил, что в Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией антироссийской резолюции по Украине и оперативные извинения Вучича импонируют Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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