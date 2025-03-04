Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский в Х выразил сожаление о перепалке в США без извинений перед Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшей перепалки в Белом доме 28 февраля, но не извинился перед американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующий пост Зеленского опубликован в соцсети Х.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», – написал он. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.

В качестве первых этапов мирного соглашения он назвал освобождение пленных, перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Также Зеленский запросил перемирие на море при условии, если Россия согласится на это.

«Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильной окончательной сделке», – резюмировал Зеленский.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.

4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных