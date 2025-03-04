Зеленский в Х выразил сожаление о перепалке в США без извинений перед Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшей перепалки в Белом доме 28 февраля, но не извинился перед американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующий пост Зеленского опубликован в соцсети Х.
«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», – написал он. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.
В качестве первых этапов мирного соглашения он назвал освобождение пленных, перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Также Зеленский запросил перемирие на море при условии, если Россия согласится на это.
«Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильной окончательной сделке», – резюмировал Зеленский.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.
4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.