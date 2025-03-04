Зеленский в Х выразил сожаление о перепалке в США без извинений перед Трампом

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», – написал он. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.