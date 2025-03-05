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Канада подала жалобу в ВТО на торговые пошлины США

Ведомости

Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с выведенными США против нее пошлинами, сообщили в ВТО.

«Канада запросила консультации в рамках разбирательства в ВТО с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении товаров канадского происхождения», – говорится в заявлении.

Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Президент США Дональд Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США.

«Канада утверждает, что объявленные США дополнительные адвалорные пошлины в размере 25% на все неэнергетические товары и 10% на энергетические товары канадского происхождения противоречат ряду положений генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г., а также Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли», – пояснила в заявлении ВТО.

Организация объяснила, что запрос Канады на консультации официально инициирует разбирательство в ВТО.

«Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего перехода к судебному разбирательству», – отметила организация в заявлении. Если в течение 60 дней консультации не привели к разрешению спора, заявитель может запросить рассмотрение дела арбитражной группой.

Ранее Трамп сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с ним для обсуждения торговых пошлин. В ходе разговора Трамп сказал Трюдо, что усилия Канады по борьбе с поставками фентанила в США «недостаточны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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