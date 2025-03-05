Канада подала жалобу в ВТО на торговые пошлины США
Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с выведенными США против нее пошлинами, сообщили в ВТО.
«Канада запросила консультации в рамках разбирательства в ВТО с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении товаров канадского происхождения», – говорится в заявлении.
Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Президент США Дональд Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США.
«Канада утверждает, что объявленные США дополнительные адвалорные пошлины в размере 25% на все неэнергетические товары и 10% на энергетические товары канадского происхождения противоречат ряду положений генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г., а также Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли», – пояснила в заявлении ВТО.
Организация объяснила, что запрос Канады на консультации официально инициирует разбирательство в ВТО.
«Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего перехода к судебному разбирательству», – отметила организация в заявлении. Если в течение 60 дней консультации не привели к разрешению спора, заявитель может запросить рассмотрение дела арбитражной группой.
Ранее Трамп сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с ним для обсуждения торговых пошлин. В ходе разговора Трамп сказал Трюдо, что усилия Канады по борьбе с поставками фентанила в США «недостаточны».