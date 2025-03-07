Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле
Таганский суд Москвы назначил штраф размером 3,5 млн руб. компании Google за нарушение закона, связанного с самоконтролем социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Компания признается виновной в правонарушении по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ о неисполнении обязанностей владельцем мониторинга и принятия мер по ограничению доступа к данным, которые были размещены с нарушением законодательства РФ об информации.
21 февраля стало известно, что в 2024 г. российские суды четыре раза оштрафовали компанию Google LLC, в общей сложности назначив штрафы на сумму 15,1 млн руб.
18 февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. [дуодециллион означает число с 39 нулями]. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube.