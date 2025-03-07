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Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле

Ведомости

Таганский суд Москвы назначил штраф размером 3,5 млн руб. компании Google за нарушение закона, связанного с самоконтролем социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Компания признается виновной в правонарушении по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ о неисполнении обязанностей владельцем мониторинга и принятия мер по ограничению доступа к данным, которые были размещены с нарушением законодательства РФ об информации.

21 февраля стало известно, что в 2024 г. российские суды четыре раза оштрафовали компанию Google LLC, в общей сложности назначив штрафы на сумму 15,1 млн руб.

18 февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. [дуодециллион означает число с 39 нулями]. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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