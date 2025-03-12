Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине

24 февраля республика была в числе тех, кто поддержал резолюцию по Украине, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. После этого президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что голос был отдан по ошибке. Он также принес свои извинения.