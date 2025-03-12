Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине
Белград отозвал свой голос за резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая подтверждает поддержку этой страны и ее территориальной целостности, а также осуждает Россию. Об этом в интервью журналу NIN сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
24 февраля республика была в числе тех, кто поддержал резолюцию по Украине, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. После этого президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что голос был отдан по ошибке. Он также принес свои извинения.
Джурич в интервью NIN пояснил, что голос «за» был изменен на «воздержаться». Он также сказал, что ответственность за случившееся лежит прежде всего на нем и это ему следовало бы извиниться.
«Наша обязанность – следить за текущей ситуацией, адаптировать позицию Сербии к возникающим геополитическим изменениям. Вот почему я считаю, что нам следовало воздержаться», – сказал министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 25 февраля сказал, что в Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции по Украине, а оперативные извинения Вучича импонируют Москве.
6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Москва рассчитывает на отзыв Белградом своего голоса.