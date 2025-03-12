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Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине

Ведомости

Белград отозвал свой голос за резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая подтверждает поддержку этой страны и ее территориальной целостности, а также осуждает Россию. Об этом в интервью журналу NIN сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

24 февраля республика была в числе тех, кто поддержал резолюцию по Украине, предложенную Киевом и Евросоюзом. Документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. После этого президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что голос был отдан по ошибке. Он также принес свои извинения.

Джурич в интервью NIN пояснил, что голос «за» был изменен на «воздержаться». Он также сказал, что ответственность за случившееся лежит прежде всего на нем и это ему следовало бы извиниться.

«Наша обязанность – следить за текущей ситуацией, адаптировать позицию Сербии к возникающим геополитическим изменениям. Вот почему я считаю, что нам следовало воздержаться», – сказал министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 25 февраля сказал, что в Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции по Украине, а оперативные извинения Вучича импонируют Москве. 

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Москва рассчитывает на отзыв Белградом своего голоса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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