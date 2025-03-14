Вэнс посетил концерт национального оркестра США с российской программой

9 марта в социальной сети X Вэнс написал, что во время его прогулки с дочкой их преследовала толпа проукраинских протестующих. Политик рассказал, что их крики напугали его трехлетнюю дочь, поэтому он решил поговорить с протестующими. Вэнс подчеркнул, что между ними состоялся уважительный разговор, но, тем не менее. он осудил их за преследование ребенка.