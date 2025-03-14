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Вэнс посетил концерт национального оркестра США с российской программой

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил концерт национального симфонического оркестра с российской программой в вашингтонском Кеннеди-центре, где был освистан публикой, сообщает The Guardian.

Программа включала в себя концерт №2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и «Петрушку» Игоря Стравинского.

Издание отмечает, что посещение Вэнсом концерта с российской программой случилось на фоне его недавних «едких комментариев» в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время их перепалки в Белом доме по теме украинского урегулирования.

Вэнс подвергся осуждению толпы в связи с тем, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп уволил членов совет Кеннеди-центра, которые были назначены бывшим президентом США Джо Байденом, и избрал себя председателем совета.

Когда Вэнс и его жена Уша Вэнс заняли свои места в ложе, из зала раздались свист и насмешки.

«Вы разрушили это место!», – ответил политик толпе, сопроводив свои слова улыбкой и взмахом руки.

9 марта в социальной сети X Вэнс написал, что во время его прогулки с дочкой их преследовала толпа проукраинских протестующих. Политик рассказал, что их крики напугали его трехлетнюю дочь, поэтому он решил поговорить с протестующими. Вэнс подчеркнул, что между ними состоялся уважительный разговор, но, тем не менее. он осудил их за преследование ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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