Вэнс посетил концерт национального оркестра США с российской программой
Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил концерт национального симфонического оркестра с российской программой в вашингтонском Кеннеди-центре, где был освистан публикой, сообщает The Guardian.
Программа включала в себя концерт №2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и «Петрушку» Игоря Стравинского.
Издание отмечает, что посещение Вэнсом концерта с российской программой случилось на фоне его недавних «едких комментариев» в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время их перепалки в Белом доме по теме украинского урегулирования.
Вэнс подвергся осуждению толпы в связи с тем, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп уволил членов совет Кеннеди-центра, которые были назначены бывшим президентом США Джо Байденом, и избрал себя председателем совета.
Когда Вэнс и его жена Уша Вэнс заняли свои места в ложе, из зала раздались свист и насмешки.
«Вы разрушили это место!», – ответил политик толпе, сопроводив свои слова улыбкой и взмахом руки.
9 марта в социальной сети X Вэнс написал, что во время его прогулки с дочкой их преследовала толпа проукраинских протестующих. Политик рассказал, что их крики напугали его трехлетнюю дочь, поэтому он решил поговорить с протестующими. Вэнс подчеркнул, что между ними состоялся уважительный разговор, но, тем не менее. он осудил их за преследование ребенка.