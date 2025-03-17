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Путин и Рахмон дали старт строительству театра и детского центра в Душанбе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по видеосвязи дали старт строительству в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского и международного образовательного центра для одаренных детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. Сегодня они с Путиным проводят переговоры в Кремле. В рамках этой встречи лидеры дали команду к закладке капсул под строительство объектов культуры в республике. Путин также поблагодарил участников телемоста за уже проделанную работу и пожелал им успехов.

Образовательный центр для одаренных детей рассчитан на 500 учащихся. Проживать в нем смогут 300 человек. Центр будет организован по аналогии с российским образовательным центром поддержки талантливых детей «Сириус».

Русский драмтеатр в Душанбе появился в конце 1937 г., в 2016 г. историческое здание снесли. Новое будет рассчитано на 500 человек. Ожидается, что его строительство будет завершено в декабре 2026 г., как и образовательного центра. «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение и дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя будет Минкультуры РФ из числа российских граждан.

«Оба проекта реализуются по поручению президентов России и Таджикистана и имеют большое значение для развития двустороннего культурного сотрудничества, расширения эффективного партнерства между странами», – добавили в Кремле.

Путин и Рахмон также лично встречались в Ленинградской области в конце прошлого года. Тогда президент РФ говорил, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в России (1000 человек), и заявил о готовности увеличить ее. Он также отметил, что в республике были открыты несколько школ с изучением русского языка, штат преподавателей в них планировалось увеличить в этом году с 72 до 82 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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