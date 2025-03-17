Путин и Рахмон дали старт строительству театра и детского центра в Душанбе

Путин и Рахмон также лично встречались в Ленинградской области в конце прошлого года. Тогда президент РФ говорил, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в России (1000 человек), и заявил о готовности увеличить ее. Он также отметил, что в республике были открыты несколько школ с изучением русского языка, штат преподавателей в них планировалось увеличить в этом году с 72 до 82 человек.