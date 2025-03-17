Путин и Рахмон дали старт строительству театра и детского центра в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по видеосвязи дали старт строительству в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского и международного образовательного центра для одаренных детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. Сегодня они с Путиным проводят переговоры в Кремле. В рамках этой встречи лидеры дали команду к закладке капсул под строительство объектов культуры в республике. Путин также поблагодарил участников телемоста за уже проделанную работу и пожелал им успехов.
Образовательный центр для одаренных детей рассчитан на 500 учащихся. Проживать в нем смогут 300 человек. Центр будет организован по аналогии с российским образовательным центром поддержки талантливых детей «Сириус».
Русский драмтеатр в Душанбе появился в конце 1937 г., в 2016 г. историческое здание снесли. Новое будет рассчитано на 500 человек. Ожидается, что его строительство будет завершено в декабре 2026 г., как и образовательного центра. «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение и дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя будет Минкультуры РФ из числа российских граждан.
«Оба проекта реализуются по поручению президентов России и Таджикистана и имеют большое значение для развития двустороннего культурного сотрудничества, расширения эффективного партнерства между странами», – добавили в Кремле.
Путин и Рахмон также лично встречались в Ленинградской области в конце прошлого года. Тогда президент РФ говорил, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в России (1000 человек), и заявил о готовности увеличить ее. Он также отметил, что в республике были открыты несколько школ с изучением русского языка, штат преподавателей в них планировалось увеличить в этом году с 72 до 82 человек.