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РФ и Таджикистан согласовали программу стратегического партнерства до 2030 года

Ведомости

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях, сообщил ведущий церемонии подписания документов между странами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и его коллега из Таджикистана Эмомали Собирзода утвердили данную программу с 2026 по 2030 гг.

В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном несли содержательный характер и прошли в дружеской атмосфере. Глава государства подчеркнул, что отношения между странами носят подлинно союзнический характер.

Рахмон находится в России с официальным визитом с 15 марта. 17 марта лидеры РФ и Таджикистана начали переговоры в Кремле. В рамках этой встречи президенты дали команду к закладке капсул под строительство объектов культуры в республике. Политики также дали старт строительству в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского и международного образовательного центра для одаренных детей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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