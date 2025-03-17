РФ и Таджикистан согласовали программу стратегического партнерства до 2030 года

Рахмон находится в России с официальным визитом с 15 марта. 17 марта лидеры РФ и Таджикистана начали переговоры в Кремле. В рамках этой встречи президенты дали команду к закладке капсул под строительство объектов культуры в республике. Политики также дали старт строительству в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского и международного образовательного центра для одаренных детей.