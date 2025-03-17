РФ и Таджикистан согласовали программу стратегического партнерства до 2030 года
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях, сообщил ведущий церемонии подписания документов между странами.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и его коллега из Таджикистана Эмомали Собирзода утвердили данную программу с 2026 по 2030 гг.
В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном несли содержательный характер и прошли в дружеской атмосфере. Глава государства подчеркнул, что отношения между странами носят подлинно союзнический характер.
Рахмон находится в России с официальным визитом с 15 марта. 17 марта лидеры РФ и Таджикистана начали переговоры в Кремле. В рамках этой встречи президенты дали команду к закладке капсул под строительство объектов культуры в республике. Политики также дали старт строительству в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского и международного образовательного центра для одаренных детей.