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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу за традиционным вечерним приемом пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан, ифтара. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что президент ОАЭ оказал ему теплый и высокий прием. В ходе мероприятия российского политика сопровождал сын Али Кадыров.

«Для меня каждая встреча с ним [Аль Нахайян] – это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином», – написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что политики разделяют общие ценности и цели, что делает их сотрудничество крепким и плодотворным. Он также заявил, что президент ОАЭ может являться примером для многих, поскольку своей деятельностью он показывает, как важно заботиться о своих гражданах и одновременно находить общий язык с партнерами на международной арене.

Кадыров и Аль Нахайян встречались в Абу-Даби в октябре 2024 г. Глава Чечни сообщал, что политики говорили об официальном визите шейха в Москву, о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом. Кадыров также рассказал шейху о процессах нового строительства в городах Чечни, о планах на ближайшее будущее и поблагодарил президента ОАЭ за встречу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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