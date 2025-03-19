Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу за традиционным вечерним приемом пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан, ифтара. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что президент ОАЭ оказал ему теплый и высокий прием. В ходе мероприятия российского политика сопровождал сын Али Кадыров.
«Для меня каждая встреча с ним [Аль Нахайян] – это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином», – написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что политики разделяют общие ценности и цели, что делает их сотрудничество крепким и плодотворным. Он также заявил, что президент ОАЭ может являться примером для многих, поскольку своей деятельностью он показывает, как важно заботиться о своих гражданах и одновременно находить общий язык с партнерами на международной арене.
Кадыров и Аль Нахайян встречались в Абу-Даби в октябре 2024 г. Глава Чечни сообщал, что политики говорили об официальном визите шейха в Москву, о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом. Кадыров также рассказал шейху о процессах нового строительства в городах Чечни, о планах на ближайшее будущее и поблагодарил президента ОАЭ за встречу.