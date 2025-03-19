Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Кадыров и Аль Нахайян встречались в Абу-Даби в октябре 2024 г. Глава Чечни сообщал, что политики говорили об официальном визите шейха в Москву, о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом. Кадыров также рассказал шейху о процессах нового строительства в городах Чечни, о планах на ближайшее будущее и поблагодарил президента ОАЭ за встречу.