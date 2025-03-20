Захарова: Россия не собирается нападать на Германию
Россия не намерена нападать на Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Прямую трансляцию выступления вело министерство на Rutube.
Дипломат комментировала слова будущего германского канцлера Фридриха Мерца о милитаризации. В своей речи он призвал готовиться к противостоянию с РФ в ближайшие годы и десятилетия.
«Россия не собирается нападать на Германию. Если Германия заявляет такое, значит, такие планы есть у Германии», – заявила Захарова.
Дипломат пояснила, что РФ будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. Захарова считает, что граждане Германии должны задать вопрос своим властям о том, в какую авантюру те пытаются их втянуть.
В своем обращении к нации вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «основной угрозой» и призвал к наращиванию военного потенциала. Это заявление задало тон специальному саммиту ЕС. 6 марта на саммите был утвержден план по укреплению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро.