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Захарова: Россия не собирается нападать на Германию

Ведомости

Россия не намерена нападать на Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Прямую трансляцию выступления вело министерство на Rutube.

Дипломат комментировала слова будущего германского канцлера Фридриха Мерца о милитаризации. В своей речи он призвал готовиться к противостоянию с РФ в ближайшие годы и десятилетия.

«Россия не собирается нападать на Германию. Если Германия заявляет такое, значит, такие планы есть у Германии», – заявила Захарова.

Дипломат пояснила, что РФ будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. Захарова считает, что граждане Германии должны задать вопрос своим властям о том, в какую авантюру те пытаются их втянуть.

В своем обращении к нации вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «основной угрозой» и призвал к наращиванию военного потенциала. Это заявление задало тон специальному саммиту ЕС. 6 марта на саммите был утвержден план по укреплению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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