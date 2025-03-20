Захарова: Россия не собирается нападать на Германию

Дипломат пояснила, что РФ будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности. Захарова считает, что граждане Германии должны задать вопрос своим властям о том, в какую авантюру те пытаются их втянуть.