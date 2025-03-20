Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии

20 марта также состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Одной из важных тем стало обсуждение развития ситуации вокруг Украины. Путин поделился своим видением развития российско-американского диалога на различных уровнях. Также были обсуждены вопросы, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза, где в этом году председательствует Белоруссия.