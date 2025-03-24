Армия Израиля ликвидировала главного финансиста «Хамаса» в секторе Газа
Израильские военные ликвидировали главу финансов радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа Исмаила Бархума. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
По данным армии, Бархум был преемником ликвидированного в результате израильских ударов Иссама ад-Даалиса, который был бывшим главой правительства группировки. Глава финансов «Хамаса» участвовал в принятии военных решений, которые влияли на операции «Хамаса», а также финансировал и планировал проведение террористических атак против Израиля. Он был ликвидирован, когда находился в больнице «Насер» в Хан-Юнисе.
ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы израильским гражданам, подчеркнули в армии.
18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.
23 марта ЦАХАЛ начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части анклава. В ходе операции израильские истребители нанесли удары по нескольким объектам «Хамаса» и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун.