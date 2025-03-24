Армия Израиля ликвидировала главного финансиста «Хамаса» в секторе Газа

По данным армии, Бархум был преемником ликвидированного в результате израильских ударов Иссама ад-Даалиса, который был бывшим главой правительства группировки. Глава финансов «Хамаса» участвовал в принятии военных решений, которые влияли на операции «Хамаса», а также финансировал и планировал проведение террористических атак против Израиля. Он был ликвидирован, когда находился в больнице «Насер» в Хан-Юнисе.