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Армия Израиля ликвидировала главного финансиста «Хамаса» в секторе Газа

Ведомости

Израильские военные ликвидировали главу финансов радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа Исмаила Бархума. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным армии, Бархум был преемником ликвидированного в результате израильских ударов Иссама ад-Даалиса, который был бывшим главой правительства группировки. Глава финансов «Хамаса» участвовал в принятии военных решений, которые влияли на операции «Хамаса», а также финансировал и планировал проведение террористических атак против Израиля. Он был ликвидирован, когда находился в больнице «Насер» в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы израильским гражданам, подчеркнули в армии.

18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе. Власти страны назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка неоднократно отказывалась освободить заложников и отклонила все предложения, полученные от посредников.

23 марта ЦАХАЛ начала операцию в районе Бейт-Ханун в северной части анклава. В ходе операции израильские истребители нанесли удары по нескольким объектам «Хамаса» и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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