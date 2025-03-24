Лавров и Мирзоян обсудили прогресс по мирному договору Армении и Азербайджана

13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Премьер рассказал о согласовании текста проекта соглашения о мире и межгосударственных отношениях с Азербайджаном.