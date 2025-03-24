Лавров и Мирзоян обсудили прогресс по мирному договору Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прогресс в согласовании текста мирного договора между республикой и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», – сказано в сообщении.
Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также график и наполнение предстоящих межгосударственных контактов.
13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Премьер рассказал о согласовании текста проекта соглашения о мире и межгосударственных отношениях с Азербайджаном.