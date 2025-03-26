В портах ЕС начал действовать запрет на оказание услуг перевалки российского СПГ

Ограничения на предоставление услуг как по перегрузке российского СПГ с одного судна на другое, так и по перегрузке на побережье были введены в июне 2024 г. в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Но до 26 марта 2025 г. на введение ограничений была дана отсрочка исполнения по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 г.