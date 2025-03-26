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В портах ЕС начал действовать запрет на оказание услуг перевалки российского СПГ

Ведомости

В портах стран Европейского союза (ЕС) с 26 марта начал действовать запрет на оказание услуг перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в России или экспортированного из страны, сообщает «РИА Новости».

Ограничения на предоставление услуг как по перегрузке российского СПГ с одного судна на другое, так и по перегрузке на побережье были введены в июне 2024 г. в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Но до 26 марта 2025 г. на введение ограничений была дана отсрочка исполнения по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 г.

Тем не менее страны – участницы ЕС смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме.

Крупный контракт на перевалку СПГ заключен между «Ямал СПГ» (входит в «Новатэк») и бельгийской Fluxys. Он рассчитан на период до 2039 г. и оценивается в 1 млрд евро. Как сообщил «РИА Новости» посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.

В соответствии с 14-м пакетом санкций против России, принятым в июне 2024 г., правительство Бельгии 11 января одобрило проект указа о запрете реэкспорта российского СПГ через порты королевства. Согласно санкционным требованиям, правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ из России.

21 мая 2024 г. Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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