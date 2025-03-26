В портах ЕС начал действовать запрет на оказание услуг перевалки российского СПГ
В портах стран Европейского союза (ЕС) с 26 марта начал действовать запрет на оказание услуг перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в России или экспортированного из страны, сообщает «РИА Новости».
Ограничения на предоставление услуг как по перегрузке российского СПГ с одного судна на другое, так и по перегрузке на побережье были введены в июне 2024 г. в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Но до 26 марта 2025 г. на введение ограничений была дана отсрочка исполнения по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 г.
Тем не менее страны – участницы ЕС смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме.
Крупный контракт на перевалку СПГ заключен между «Ямал СПГ» (входит в «Новатэк») и бельгийской Fluxys. Он рассчитан на период до 2039 г. и оценивается в 1 млрд евро. Как сообщил «РИА Новости» посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
В соответствии с 14-м пакетом санкций против России, принятым в июне 2024 г., правительство Бельгии 11 января одобрило проект указа о запрете реэкспорта российского СПГ через порты королевства. Согласно санкционным требованиям, правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ из России.
21 мая 2024 г. Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.