Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совбеза

Начал карьеру в 2003 г. в AIG-Brunswick Capital Management, затем работал в Министерстве экономического развития РФ: с 2004 по 2008 г. – в департаменте территориального развития, с 2008 по 2012 г. – в департаменте развития секторов экономики, где прошел путь от заместителя начальника отдела до директора. С 26 ноября 2014 г. – директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ.