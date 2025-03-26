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Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александра Масленникова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Масленников родился 12 июня 1982 г. в Рязани. В 2005 г. окончил Государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «менеджмент организации», затем продолжил обучение в Высшей школе корпоративного управления АНХ при правительстве РФ и Institute of International and Development Studies в Женеве.

Начал карьеру в 2003 г. в AIG-Brunswick Capital Management, затем работал в Министерстве экономического развития РФ: с 2004 по 2008 г. – в департаменте территориального развития, с 2008 по 2012 г. – в департаменте развития секторов экономики, где прошел путь от заместителя начальника отдела до директора. С 26 ноября 2014 г. – директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ.

Путин 25 октября 2024 г. включил своего полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совбеза России. Жога включен в состав Совбеза в связи с занимаемой должностью – 2 октября Путин назначил его своим полномочным представителем в УрФО. С ноября 2020 г. пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности, а 25 сентября партия сообщила, что он избран первым вице-спикером Совета Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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