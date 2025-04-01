Путин утвердил дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы, 9 августа, днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект 10 марта, отметив, что признание 9 августа днем воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. 19 марта Госдума приняла закон, за это решение единогласно проголосовали все парламентарии.
Ранее в списке дней воинской славы был только день полного снятия блокады – 27 января. Последние поправки в закон о днях воинской славы вносились в 2023 г. Тогда в список попал День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции – 12 мая 1944 г. В 2020 г. список был скорректирован, День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября. До этого, в 2010 г., президент Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому событие отмечалось 2 сентября, когда была подписана капитуляция Японии.
Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Она стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне – 1127 дней. 9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ о завершении наступления в рамках Выборгско-Петрозаводской операции, которая стала завершающим этапом Ленинградской битвы. В результате битвы были освобождены Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия. По окончании битвы более 350 000 солдат и офицеров Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них удостоены звания Героя Советского Союза.