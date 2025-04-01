Путин утвердил дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы РФ

Ранее в списке дней воинской славы был только день полного снятия блокады – 27 января. Последние поправки в закон о днях воинской славы вносились в 2023 г. Тогда в список попал День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции – 12 мая 1944 г. В 2020 г. список был скорректирован, День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября. До этого, в 2010 г., президент Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому событие отмечалось 2 сентября, когда была подписана капитуляция Японии.