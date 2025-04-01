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Путин утвердил дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы, 9 августа, днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект 10 марта, отметив, что признание 9 августа днем воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. 19 марта Госдума приняла закон, за это решение единогласно проголосовали все парламентарии.

Ранее в списке дней воинской славы был только день полного снятия блокады – 27 января. Последние поправки в закон о днях воинской славы вносились в 2023 г. Тогда в список попал День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции – 12 мая 1944 г. В 2020 г. список был скорректирован, День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября. До этого, в 2010 г., президент Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому событие отмечалось 2 сентября, когда была подписана капитуляция Японии.

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Она стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне – 1127 дней. 9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ о завершении наступления в рамках Выборгско-Петрозаводской операции, которая стала завершающим этапом Ленинградской битвы. В результате битвы были освобождены Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия. По окончании битвы более 350 000 солдат и офицеров Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них удостоены звания Героя Советского Союза.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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