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WP: США оценивают возможные затраты на содержание Гренландии

Ведомости

В Белом доме оценивают возможные затраты федерального правительства США на контроль над Гренландией, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.

Собеседники издания отмечают, что оценивается, в частности – стоимость предоставления госуслуг для 58 000 жителей острова. Двое сотрудников бюджетного отдела Белого дома сообщили также о попытке оценить, какой доход может принести американскому казначейству использование природных ресурсов Гренландии.

«Один из рассматриваемых вариантов – предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время субсидируют услуги на острове в размере около $600 млн в год», – говорится в материале.

28 марта вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетили Гренландию. Там они осмотрели военную базу Питуффик и встретились с американскими военнослужащими. Вэнс сказал, что, по его мнению, гренландцы могут сами принять решение о независимости от Дании. Он также усомнился в необходимости применения военной силы США в регионе.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о заинтересованности в контроле над Гренландией, являющейся полуавтономной территорией Дании. По мнению американского лидера, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США. 29 марта Трамп опубликовал ролик, в котором говорится о том, что Гренландия сталкивается с новыми угрозами – якобы агрессией со стороны России и китайской экспансией, а Вашингтон поддерживает остров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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