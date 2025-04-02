WP: США оценивают возможные затраты на содержание Гренландии

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о заинтересованности в контроле над Гренландией, являющейся полуавтономной территорией Дании. По мнению американского лидера, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США. 29 марта Трамп опубликовал ролик, в котором говорится о том, что Гренландия сталкивается с новыми угрозами – якобы агрессией со стороны России и китайской экспансией, а Вашингтон поддерживает остров.