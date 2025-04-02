WP: США оценивают возможные затраты на содержание Гренландии
В Белом доме оценивают возможные затраты федерального правительства США на контроль над Гренландией, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
Собеседники издания отмечают, что оценивается, в частности – стоимость предоставления госуслуг для 58 000 жителей острова. Двое сотрудников бюджетного отдела Белого дома сообщили также о попытке оценить, какой доход может принести американскому казначейству использование природных ресурсов Гренландии.
«Один из рассматриваемых вариантов – предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время субсидируют услуги на острове в размере около $600 млн в год», – говорится в материале.
28 марта вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетили Гренландию. Там они осмотрели военную базу Питуффик и встретились с американскими военнослужащими. Вэнс сказал, что, по его мнению, гренландцы могут сами принять решение о независимости от Дании. Он также усомнился в необходимости применения военной силы США в регионе.
Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о заинтересованности в контроле над Гренландией, являющейся полуавтономной территорией Дании. По мнению американского лидера, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США. 29 марта Трамп опубликовал ролик, в котором говорится о том, что Гренландия сталкивается с новыми угрозами – якобы агрессией со стороны России и китайской экспансией, а Вашингтон поддерживает остров.