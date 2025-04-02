Госдума может рассмотреть ратификацию договора о партнерстве с Ираном 8 апреля
Комитет Госдумы по международным делам единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам председатель комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его словам, вопрос предложено вынести на рассмотрение нижней палаты парламента 8 апреля, передает ТАСС.
Договор был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Документ охватывает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.