Al Watan: Израиль нанес удары по аэродрому в сирийской Хаме
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военному аэропорту сирийского города Хама, сообщает газета Al Watan в своем Telegram-канале.
2 апреля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа. Он добавил, что израильские силы продолжают пошаговое разделение анклава, наращивая военное давление на группировку «Хамас», чтобы добиться освобождения удерживаемых заложников.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны.