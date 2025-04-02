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Al Watan: Израиль нанес удары по аэродрому в сирийской Хаме

Ведомости

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военному аэропорту сирийского города Хама, сообщает газета Al Watan в своем Telegram-канале.

Кроме того, атаке подверглись окрестности города, сообщает сирийское агентство SANA.

2 апреля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа. Он добавил, что израильские силы продолжают пошаговое разделение анклава, наращивая военное давление на группировку «Хамас», чтобы добиться освобождения удерживаемых заложников.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий с целью создания буферной зоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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