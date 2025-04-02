По указу Путина в состав Госсовета вошли врио губернаторов двух регионов
Президент РФ Владимир Путин обновил состав Государственного совета, следует из соответствующего указа.
В частности, в состав были включены мэры Иркутска Руслан Болотов и Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и Новгородской области Александр Дронов.
Кроме того, из состава Госсовета были исключены бывший глава Ненецкого АО Юрий Бездудный, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, мэр Красноярска Владислав Логинов и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.
Согласно тому же указу президента, новым членом президиума Госсовета по направлению «Семья» был назначен глава Мордовии Артем Здунов.
19 марта секретарь Госсовета, помощник президента РФ Алексей Дюмин провел встречу с председателем новой комиссии Госсовета, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой политики обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей, формирование ее состава и план работы.