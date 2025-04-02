По указу Путина в состав Госсовета вошли врио губернаторов двух регионов

19 марта секретарь Госсовета, помощник президента РФ Алексей Дюмин провел встречу с председателем новой комиссии Госсовета, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой политики обсудили основные задачи комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, а также членов их семей, формирование ее состава и план работы.