В Израиле заявили о ракетной атаке со стороны «Хамаса»

Израильская армия возобновила удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, прекратив действие сделки об остановке огня от января 2025 г. Власти Израиля назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. Впоследствии израильская армия расширила военные операции в анклаве и нарастила интенсивность бомбардировок.