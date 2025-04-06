В Израиле заявили о ракетной атаке со стороны «Хамаса»
Радикальная палестинская группировка «Хамас» запустила 10 ракет в направлении израильского города Ашкелон, сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.
В армии еврейского государства назвали ракетный обстрел наиболее массированной атакой из сектора Газа за последние месяцы.
Согласно предварительной информации, в результате атаки один человек получил легкое осколочное ранение.
Израильская армия возобновила удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, прекратив действие сделки об остановке огня от января 2025 г. Власти Израиля назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны группировки. Впоследствии израильская армия расширила военные операции в анклаве и нарастила интенсивность бомбардировок.