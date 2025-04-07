Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном 8 апреля
Депутаты Госдумы на заседании 8 апреля рассмотрят законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин по итогам заседания думского Совета.
2 апреля комитет Госдумы по международным делам единогласно рекомендовал ратифицировать договор о партнерстве с Ираном. Володин говорил, что рассмотрение документа состоится в апреле в приоритетном порядке.
27 марта президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Договор был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Он охватывает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.