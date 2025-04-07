Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном 8 апреля

27 марта президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Договор был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Он охватывает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.