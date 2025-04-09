В МИД России объявили демарш временной поверенной в делах Эстонии

В сообщении сказано, что после встречи в российском министерстве по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих в марте Эстония не сделала выводов, а также «цинично продолжает вести ситуацию к дальнейшему ухудшению». В эстонском МИДе оправдывают снос плит на мемориалах «отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев», заявили в ведомстве РФ.