В МИД России объявили демарш временной поверенной в делах Эстонии
В российском МИДе объявили демарш временной поверенной в делах Эстонии Яне Ванамельдер из-за очередного акта вандализма на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что после встречи в российском министерстве по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих в марте Эстония не сделала выводов, а также «цинично продолжает вести ситуацию к дальнейшему ухудшению». В эстонском МИДе оправдывают снос плит на мемориалах «отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев», заявили в ведомстве РФ.
Российские дипломаты заявили Ванамельдер, что Москва осуждает действия Таллина по осквернению советских военных мемориалов.
«Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы», – говорится в сообщении.
3 апреля посольство РФ в Таллине сообщило, что сотрудники военного музея уничтожили монументы в честь советских воинов, павших в боях в Великой Отечественной войне. В российском диппредставительстве обвинили Таллин в попытке переписать таким образом историю.
В феврале 2024 г. МИД РФ выразил протест Ванамельдер в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском кладбище. В МИДе пообещали, что такие действия не останутся без ответа.