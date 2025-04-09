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В МИД России объявили демарш временной поверенной в делах Эстонии

Ведомости

В российском МИДе объявили демарш временной поверенной в делах Эстонии Яне Ванамельдер из-за очередного акта вандализма на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что после встречи в российском министерстве по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих в марте Эстония не сделала выводов, а также «цинично продолжает вести ситуацию к дальнейшему ухудшению». В эстонском МИДе оправдывают снос плит на мемориалах «отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев», заявили в ведомстве РФ.

Российские дипломаты заявили Ванамельдер, что Москва осуждает действия Таллина по осквернению советских военных мемориалов.

«Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы», – говорится в сообщении.

3 апреля посольство РФ в Таллине сообщило, что сотрудники военного музея уничтожили монументы в честь советских воинов, павших в боях в Великой Отечественной войне. В российском диппредставительстве обвинили Таллин в попытке переписать таким образом историю.

В феврале 2024 г. МИД РФ выразил протест Ванамельдер в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском кладбище. В МИДе пообещали, что такие действия не останутся без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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