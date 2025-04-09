Захарова передала привет главе МИД ФРГ в годовщину взятия Кенигсберга

В феврале 2024 г. таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, где сообщалось, что дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Тогда Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.