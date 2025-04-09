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Захарова передала привет главе МИД ФРГ в годовщину взятия Кенигсберга

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова передала «привет» министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок в годовщину взятия Кенигсберга (ныне – Калининград).

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок», – сказала она в ходе брифинга.

В феврале 2024 г. таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, где сообщалось, что дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Тогда Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.

Штурм Кенигсберга: почему город-крепость пал за четыре дня
Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей».
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Продолжавшаяся с 6 по 9 апреля 1945 г. Кенигсбергская операция стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладение столицей Восточной Пруссии, которая являлась мощным укрепрайоном нацистской Германии, позволило Советскому Союзу окончательно переломить ход боевых действий на северном направлении и приблизить падение Берлина. Как советские войска штурмовали Кенигсберг – в галерее «Ведомостей». / ТАСС

Захарова заявляла в начале апреля этого года, что Бербок много раз попадала в дипломатические скандалы, созданные ее же позицией и незнанием истории.

18 марта Der Spiegel сообщил, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Ее могут избрать в июне 2025 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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