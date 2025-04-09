Захарова передала привет главе МИД ФРГ в годовщину взятия Кенигсберга
Официальный представитель МИД России Мария Захарова передала «привет» министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок в годовщину взятия Кенигсберга (ныне – Калининград).
«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок», – сказала она в ходе брифинга.
В феврале 2024 г. таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, где сообщалось, что дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Тогда Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.
Захарова заявляла в начале апреля этого года, что Бербок много раз попадала в дипломатические скандалы, созданные ее же позицией и незнанием истории.
18 марта Der Spiegel сообщил, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Ее могут избрать в июне 2025 г.