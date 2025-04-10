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ФСБ подтвердила обмен заключенными с США

Ведомости

Гражданка России и США Ксения Карелина была передана Вашингтону, в Россию вернулся россиянин Артур Петров. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

В спецслужбе уточнили, что Карелина, осужденная по статье о госизмене, была помилована президентом России Владимиром Путиным.

10 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Россия отпустила на свободу Карелину, а США – гражданина Германии и России Петрова. В тот же день информацию подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что освобождения Карелиной добился президент США Дональд Трамп.

Карелина отбывала наказание по делу о госизмене с августа 2024 г. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы за перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций. В ноябре 2024 г. адвокат Михаил Мушаилов заявил, что его подзащитная Карелина находится в обменных списках и ее могут передать США в феврале 2025 г.

Петров был задержан 26 августа 2023 г. на Кипре по запросу американской стороны. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. В минюсте США заявляли, что Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а потом отправлял ее в Санкт-Петербург. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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