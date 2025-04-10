ФСБ подтвердила обмен заключенными с США

Карелина отбывала наказание по делу о госизмене с августа 2024 г. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы за перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций. В ноябре 2024 г. адвокат Михаил Мушаилов заявил, что его подзащитная Карелина находится в обменных списках и ее могут передать США в феврале 2025 г.