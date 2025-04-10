ФСБ подтвердила обмен заключенными с США
Гражданка России и США Ксения Карелина была передана Вашингтону, в Россию вернулся россиянин Артур Петров. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».
В спецслужбе уточнили, что Карелина, осужденная по статье о госизмене, была помилована президентом России Владимиром Путиным.
10 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Россия отпустила на свободу Карелину, а США – гражданина Германии и России Петрова. В тот же день информацию подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что освобождения Карелиной добился президент США Дональд Трамп.
Карелина отбывала наказание по делу о госизмене с августа 2024 г. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы за перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций. В ноябре 2024 г. адвокат Михаил Мушаилов заявил, что его подзащитная Карелина находится в обменных списках и ее могут передать США в феврале 2025 г.
Петров был задержан 26 августа 2023 г. на Кипре по запросу американской стороны. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. В минюсте США заявляли, что Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а потом отправлял ее в Санкт-Петербург.