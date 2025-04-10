Песков: РФ анализирует возможные последствия увеличения пошлин между США и КНР
Власти России тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все это не может не иметь последствий для мировой торговли, для мировой экономики», – сказал представитель Кремля.
Всемирная торговая организация спрогнозировала сокращение товарооборота между Китаем и США на 80% из-за введения повышенных пошлин. По данным организации, негативные последствия затронут не только две крупнейшие экономики, но и окажут давление на другие страны, особенно наименее развитые.
Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».
8 апреля глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.