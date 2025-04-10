ВТО прогнозирует снижение товарооборота между КНР и США на 80%
Всемирная торговая организация (ВТО) представила прогноз, согласно которому товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80% из-за введения торговых пошлин американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении организации.
«Наши предварительные прогнозы показывают, что объем товарооборота между этими двумя странами может сократиться на 80%», – отмечается в сообщении ВТО.
По данным организации, растущая напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном создает серьезные риски для мировой экономики. Негативные последствия затронут не только сами страны, но и окажут негативное воздействие на другие государства, особенно наименее развитые.
«Надеюсь, в недалеком будущем Китай осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся», – написал он в своей социальной сети Truth Social.
Накануне, 8 апреля, глава Белого дома увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%.