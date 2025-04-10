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ВТО прогнозирует снижение товарооборота между КНР и США на 80%

Ведомости

Всемирная торговая организация (ВТО) представила прогноз, согласно которому товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80% из-за введения торговых пошлин американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении организации.

«Наши предварительные прогнозы показывают, что объем товарооборота между этими двумя странами может сократиться на 80%», – отмечается в сообщении ВТО.

По данным организации, растущая напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном создает серьезные риски для мировой экономики. Негативные последствия затронут не только сами страны, но и окажут негативное воздействие на другие государства, особенно наименее развитые.

9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин для китайских товаров до 125%.

«Надеюсь, в недалеком будущем Китай осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся», – написал он в своей социальной сети Truth Social.

Накануне, 8 апреля, глава Белого дома увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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