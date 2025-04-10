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Юань упал до до минимума 2007 года на фоне торговых пошлин Трампа

Ведомости

Курс юаня на валютном рынке Forex упал до 7,3377 за доллар по состоянию на 9:00 мск, следует из данных площадки Investing. Китайская валюта с начала апреля показывает низкие показатели к доллару с декабря 2007 г.

Днем 9 апреля Reuters писал, что курс юаня на внутреннем рынке завершил внутреннюю торговую сессию на уровне 7,3498 за доллар. Агентство оценивает, что падение курса происходит на фоне торговых пошлин США и КНР.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.

К 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлин в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%.

Министерство торговли КНР 8 апреля назвало действия американской стороны шантажом и пообещало решительно защищать свои интересы. Кроме того, Китай инициирует сразу несколько споров во Всемирной торговой организации (ВТО) после введения пошлин США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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