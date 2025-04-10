Юань упал до до минимума 2007 года на фоне торговых пошлин Трампа
Курс юаня на валютном рынке Forex упал до 7,3377 за доллар по состоянию на 9:00 мск, следует из данных площадки Investing. Китайская валюта с начала апреля показывает низкие показатели к доллару с декабря 2007 г.
Днем 9 апреля Reuters писал, что курс юаня на внутреннем рынке завершил внутреннюю торговую сессию на уровне 7,3498 за доллар. Агентство оценивает, что падение курса происходит на фоне торговых пошлин США и КНР.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.
К 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлин в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%.
Министерство торговли КНР 8 апреля назвало действия американской стороны шантажом и пообещало решительно защищать свои интересы. Кроме того, Китай инициирует сразу несколько споров во Всемирной торговой организации (ВТО) после введения пошлин США.