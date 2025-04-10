Юань упал до до минимума 2007 года на фоне торговых пошлин Трампа

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.