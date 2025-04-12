Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Москву на 9 мая
Россия ожидает приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро на парад 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», – сказал он в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума (цитата по «РИА Новости»).
Ряд зарубежных лидеров ранее подтвердили свое участие в параде Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик и глава Палестинкой национальной автономии Махмуд Аббас.
8 апреля стало известно, что посетить Москву 9 мая намерен президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Лавров также сообщал, что Россия ожидает приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая американского президента Дональда Трампа.