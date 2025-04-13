МО Турции 15 и 16 апреля проведет встречи по вопросам безопасности в Черном море

МО Турции 15 и 16 апреля проведет встречи по вопросам безопасности в Черном мореПо данным СМИ, в переговорах могут принять участие представители России и Украины
Министерство национальной обороны Турции 15 и 16 апреля проведет переговоры в штабе командования военно-морских сил страны в Анкаре по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне возможного прекращения огня между Россией и Украиной в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Участие во встрече примут военные представители иностранных государств. На ней будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море.
13 апреля CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции сообщил, что 15 и 16 апреля в Анкаре состоятся переговоры Украины и России. По его данным, на встрече представители стран затронут вопросы безопасности судоходства в Черном море.
В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности страны организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он отметил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.