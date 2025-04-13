МО Турции 15 и 16 апреля проведет встречи по вопросам безопасности в Черном море

В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности страны организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он отметил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.