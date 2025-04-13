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МО Турции 15 и 16 апреля проведет встречи по вопросам безопасности в Черном море

По данным СМИ, в переговорах могут принять участие представители России и Украины
Ведомости

Министерство национальной обороны Турции 15 и 16 апреля проведет переговоры в штабе командования военно-морских сил страны в Анкаре по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне возможного прекращения огня между Россией и Украиной в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Участие во встрече примут военные представители иностранных государств. На ней будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море.

13 апреля CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции сообщил, что 15 и 16 апреля в Анкаре состоятся переговоры Украины и России. По его данным, на встрече представители стран затронут вопросы безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности страны организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он отметил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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