Посол в Лондоне исключил угрозу со стороны РФ на фоне данных о слежке в море
Никаких угроз Великобритании со стороны России нет, все они крайне преувеличены, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC. Об этом он сообщил, комментируя информацию об обнаружении в британских водах скрытых датчиков, которые могут использоваться для слежения за британскими атомными подводными лодками Vanguard.
«Я не буду отрицать это, но мне непонятно, есть ли у нас интерес следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы крайне преувеличены», – сказал он.
Посол добавил, что «отрицает» существование угроз Британии со стороны России, эта угроза «абсолютно выдуманная».
Газета The Times 5 апреля сообщила, что «скрытые российские датчики» якобы были обнаружены в морях вокруг Великобритании. Устройства, как утверждалось, шпионили за британскими атомными подводными лодками. Несколько таких датчиков выбросило на берег, другие обнаружил королевский флот, говорится в статье. The Times заявила, что устройства, как предполагается, «были установлены Москвой, чтобы попытаться собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard».
В январе агентство Reuters сообщило, что Великобритания усилит меры реагирования на передвижение российских военных кораблей и самолетов на фоне слежки за «Янтарем». Лондон несколько дней вел слежку за российским кораблем. Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы занимается сбором разведывательных данных. По данным агентства, «Янтарь» уже был замечен в водах Соединенного Королевства в ноябре 2024 г.