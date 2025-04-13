Газета
Телеграм
/ Политика

Посол в Лондоне исключил угрозу со стороны РФ на фоне данных о слежке в море

Ведомости

Никаких угроз Великобритании со стороны России нет, все они крайне преувеличены, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC. Об этом он сообщил, комментируя информацию об обнаружении в британских водах скрытых датчиков, которые могут использоваться для слежения за британскими атомными подводными лодками Vanguard.

«Я не буду отрицать это, но мне непонятно, есть ли у нас интерес следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы крайне преувеличены», – сказал он.

Посол добавил, что «отрицает» существование угроз Британии со стороны России, эта угроза «абсолютно выдуманная».

Газета The Times 5 апреля сообщила, что «скрытые российские датчики» якобы были обнаружены в морях вокруг Великобритании. Устройства, как утверждалось, шпионили за британскими атомными подводными лодками. Несколько таких датчиков выбросило на берег, другие обнаружил королевский флот, говорится в статье. The Times заявила, что устройства, как предполагается, «были установлены Москвой, чтобы попытаться собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard».

В январе агентство Reuters сообщило, что Великобритания усилит меры реагирования на передвижение российских военных кораблей и самолетов на фоне слежки за «Янтарем». Лондон несколько дней вел слежку за российским кораблем. Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы занимается сбором разведывательных данных. По данным агентства, «Янтарь» уже был замечен в водах Соединенного Королевства в ноябре 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных