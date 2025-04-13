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Newsweek опубликовал карту «раздела мира» между Россией, США и Китаем

Ведомости

Журнал Newsweek опубликовал карту мира, которая показывает, как лидеры России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут разделить планету на сферы влияния. Гренландия и Канада, согласно этой карте, будут зависеть от Штатов, а Россия подчинит себе все европейские страны и Турцию. 

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта напоминает Ялтинскую конференцию 1945 г. между лидерами США, Великобритании и СССР, которая «предшествовала разделу Европы», приводит издание слова заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой.

По ее словам, решение будущего Украины без самой Украины «также является решением будущего Европы без Европы». 

Профессор кафедры международной безопасности в Университете Бирмингема в Англии Стефан Вольф заявил, что мир в понимании нынешнего президента США, по его мнению, является таким, в котором великие державы разделяют сферы влияния, в которые они не вмешиваются.

«Мы, вероятно, увидим, как сверхдержавы делят мир между собой – Китаем и США – и пока не совсем ясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или еще больше будет зависеть от Китая», – сказал он.

В сферу влияния Москвы, как следует из опубликованной карты, может попасть Европа, Закавказье и Турция, а США распространят свое влияние на Северную Америку и Гренландию. В зоне влияния КНР окажется Япония, Индия и Пакистан.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 4 марта республиканец обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп пояснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности. Он говорил также, что стране следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. Власти Гренландии осудили высказывания президента США относительно политики Вашингтона в отношении острова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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