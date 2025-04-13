Newsweek опубликовал карту «раздела мира» между Россией, США и Китаем
Журнал Newsweek опубликовал карту мира, которая показывает, как лидеры России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут разделить планету на сферы влияния. Гренландия и Канада, согласно этой карте, будут зависеть от Штатов, а Россия подчинит себе все европейские страны и Турцию.
Процесс урегулирования российско-украинского конфликта напоминает Ялтинскую конференцию 1945 г. между лидерами США, Великобритании и СССР, которая «предшествовала разделу Европы», приводит издание слова заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой.
По ее словам, решение будущего Украины без самой Украины «также является решением будущего Европы без Европы».
Профессор кафедры международной безопасности в Университете Бирмингема в Англии Стефан Вольф заявил, что мир в понимании нынешнего президента США, по его мнению, является таким, в котором великие державы разделяют сферы влияния, в которые они не вмешиваются.
«Мы, вероятно, увидим, как сверхдержавы делят мир между собой – Китаем и США – и пока не совсем ясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или еще больше будет зависеть от Китая», – сказал он.
В сферу влияния Москвы, как следует из опубликованной карты, может попасть Европа, Закавказье и Турция, а США распространят свое влияние на Северную Америку и Гренландию. В зоне влияния КНР окажется Япония, Индия и Пакистан.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 4 марта республиканец обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп пояснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности. Он говорил также, что стране следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. Власти Гренландии осудили высказывания президента США относительно политики Вашингтона в отношении острова.