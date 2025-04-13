TNI: системы РЭБ России позволяют эффективно противодействовать Starlink

Речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». «Тобол» может подавлять спутниковые сигналы GPS и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приемники, так и с Земли на спутники. «Калинка» способна нацеливаться на отдельные станции Starlink. Вайхерт назвал эту систему «убийцей Starlink», обнаруживающей и прерывающей сигналы со спутников и таким образом нарушающей коммуникации вооруженных сил Украины (ВСУ) и работу беспилотников. По его мнению, это делает «Калинку» особенно опасной для США и их союзников.