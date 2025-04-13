TNI: системы РЭБ России позволяют эффективно противодействовать Starlink
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют эффективно противодействовать используемым украинскими военными терминалам спутниковой связи Starlink. На это указал эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest.
Речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». «Тобол» может подавлять спутниковые сигналы GPS и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приемники, так и с Земли на спутники. «Калинка» способна нацеливаться на отдельные станции Starlink. Вайхерт назвал эту систему «убийцей Starlink», обнаруживающей и прерывающей сигналы со спутников и таким образом нарушающей коммуникации вооруженных сил Украины (ВСУ) и работу беспилотников. По его мнению, это делает «Калинку» особенно опасной для США и их союзников.
3 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Польша передала стране 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. По его словам, с 2022 г. Украина получила более 50 000 терминалов Starlink, из них 29 500 штук поступили от Польши.
В марте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина уже давно проиграла бы в конфликте с Россией без спутникового интернета Starlink, и тогда российские силы были бы на границе с Польшей. Так он прокомментировал угрозу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского найти замену Starlink. Сикорский заявил, что оплата Starlink для Украины обходится министерству цифровизации страны примерно в $50 млн в год.