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TNI: системы РЭБ России позволяют эффективно противодействовать Starlink

Ведомости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют эффективно противодействовать используемым украинскими военными терминалам спутниковой связи Starlink. На это указал эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest.

Речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». «Тобол» может подавлять спутниковые сигналы GPS и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приемники, так и с Земли на спутники. «Калинка» способна нацеливаться на отдельные станции Starlink. Вайхерт назвал эту систему «убийцей Starlink», обнаруживающей и прерывающей сигналы со спутников и таким образом нарушающей коммуникации вооруженных сил Украины (ВСУ) и работу беспилотников. По его мнению, это делает «Калинку» особенно опасной для США и их союзников.

3 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Польша передала стране 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. По его словам, с 2022 г. Украина получила более 50 000 терминалов Starlink, из них 29 500 штук поступили от Польши.

В марте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина уже давно проиграла бы в конфликте с Россией без спутникового интернета Starlink, и тогда российские силы были бы на границе с Польшей. Так он прокомментировал угрозу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского найти замену Starlink. Сикорский заявил, что оплата Starlink для Украины обходится министерству цифровизации страны примерно в $50 млн в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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