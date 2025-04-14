Песков: продление моратория на удары по энергообъектам будет зависеть от Путина
Продление моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Однако предварительно Москва планирует обсудить с Вашингтоном все случаи нарушений со стороны Киева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от решения президента Путина», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении моратория после его истечения 16 апреля – спустя 30 дней с момента объявления 18 марта).
Представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона фактически не соблюдала условия прекращения огня по энергообъектам. «Конечно же, нужно будет эти 30 дней проанализировать, конечно же, обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. Информация о том, что украинцы не придерживались моратория, доводилась постоянно. И потом уже верховный командующий, президент примет решение», – заключил он (цитата по ТАСС).
С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.
13 апреля ведомство сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки. В частности, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». На следующее утро украинские военные атаковали подстанцию «Красная Яруга».