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Песков: продление моратория на удары по энергообъектам будет зависеть от Путина

Ведомости

Продление моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Однако предварительно Москва планирует обсудить с Вашингтоном все случаи нарушений со стороны Киева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении моратория после его истечения 16 апреля – спустя 30 дней с момента объявления 18 марта).

Представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона фактически не соблюдала условия прекращения огня по энергообъектам. «Конечно же, нужно будет эти 30 дней проанализировать, конечно же, обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. Информация о том, что украинцы не придерживались моратория, доводилась постоянно. И потом уже верховный командующий, президент примет решение», – заключил он (цитата по ТАСС).

С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.

13 апреля ведомство сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки. В частности, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». На следующее утро украинские военные атаковали подстанцию «Красная Яруга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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