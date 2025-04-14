Песков: продление моратория на удары по энергообъектам будет зависеть от Путина

Представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона фактически не соблюдала условия прекращения огня по энергообъектам. «Конечно же, нужно будет эти 30 дней проанализировать, конечно же, обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. Информация о том, что украинцы не придерживались моратория, доводилась постоянно. И потом уже верховный командующий, президент примет решение», – заключил он (цитата по ТАСС).